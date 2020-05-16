» رئيس"قناة السويس" يشهد تدشين الكراكة "مميش"

16 مايو 2020 - 12:24 م

حضر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تدشين الكراكة "مهاب مميش" بترسانة IHC الهولندية، المصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".



وبمراسم التدشين تم إنزال الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.



وأكد الفريق أسامة ربيع أن الكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التي تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي.



وأوضح رئيس الهيئة أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من استلام الكراكتين في أقرب وقت ممكن، لافتاً في هذا الصدد إلى تشكيل عدة لجان عمل تضم مجموعة مختارة من أفضل مهندسي الهيئة لمتابعة أعمال بناء الكراكتين.



يذكر أن الطول الكلي للكراكة يبلغ147،4مترا، وعرضها 23مترا، بعمق 7،70متر، وغاطس 5,50متر، وإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال/الساعة على طول 4كم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعظيم أصول الهيئة وتطوير وتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لها تطبيقاً لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023.

