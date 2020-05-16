» تقرحات الفم المزعجة.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

16 مايو 2020 - 12:20 م

يعاني الكثيرون من تقرحات الفم والتي تسبب مشكلة صبة خاصة أنه يكون هناك صعوبة في تناول الطعام سواء كان باردا أو ساخنا، وعدم القدرة علي التحدث ،وتكون غالبا تلك التقرحات بسبب عدم الاهتمام بنظافة الفم وتحدث أحيانا بسبب تغير حرارة الجو.

وأشار الخبراء إلي العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها التخلص منها ، ومن أهمها:

1- الثوم وذلك بفرك فص ثوم لمدة دقيقتين علي مكان التقرح بأنه يعتبر مضاد حيوي طبيعي.

2- الغرغرة بالماء المالح.

3- خل التفاح بإضافة ملعقة كبيرة إلي كوب ماء والغرغرة به.

4- زيت جوز الهند من خلال غمس قطنة وتدليك التقرحات بها فهو يعمل علي تهدئتها واختفائها.