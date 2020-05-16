» 3 اجتماعات عاجلة بـ "الكاف" لحسم مصير المسابقات

يعقد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، 3 اجتماعات نهاية الشهر الجارى، لدراسة الأزمة بشكل جيد والبت في عودة الأجواء الرياضية الإفريقية من عدمه.
ودعا "الكاف" إلى عقد اجتماع مع اللجنة الطبية الإفريقية، للحديث عن الوضع الراهن، ودراسة الأزمة جيدا من الناحية الطبية اللازم اتخاذها في حال قرر الكاف عودة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، حسب ما نشر بـ موقع le360 المغربي.
كما ستعقد لجنة المسابقات بالكاف إجتماعا لها لوضع تصوراتها، إلى جانب عقد اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية بدورها اجتماعها للحديث عن احتمالات تأجيل "الكان" المقرر تنظيمه بالكاميرون في 2021، أو الإبقاء عليه في موعده، بالرغم من التأخر في إنهاء الدوريات المحلية، وتأجيل تصفيات التأهل للنهائيات.