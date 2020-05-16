» 3 اجتماعات عاجلة بـ "الكاف" لحسم مصير المسابقات

16 مايو 2020 - 12:18 م

يعقد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، 3 اجتماعات نهاية الشهر الجارى، لدراسة الأزمة بشكل جيد والبت في عودة الأجواء الرياضية الإفريقية من عدمه.

ودعا "الكاف" إلى عقد اجتماع مع اللجنة الطبية الإفريقية، للحديث عن الوضع الراهن، ودراسة الأزمة جيدا من الناحية الطبية اللازم اتخاذها في حال قرر الكاف عودة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية، حسب ما نشر بـ موقع le360 المغربي.