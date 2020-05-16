بشري سارة من المالية للموظفين

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رواتب

المالية

مايو

رواتب مايو

أعلنت وزارة المالية أنه من بعد غد الاثنين 18 مايو،  يبدأ صرف رواتب العاملين بالدولة حتى يوم 28 من نفس الشهر ولمدة 10 أيام ضمن إجراءات الحكومة لتوفير رواتب الموظفين قبل عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أنه تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو بمناسبة عيد الفطر ويستمر لمدة 10 أيام لتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك   لمنع تفشي وباء "كورونا".

ويبدأ صرف رواتب العاملين في الوزارات التالية:

التضامن الاجتماعي ، التموين ، النقل ، الاتصالات ، القوي العاملة، الإنتاج الحربي ، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب ، بالإضافة للجهات التابعة من المصالح الهيئات الخدمية والاقتصادية والمديريات التابعة لتلك الوزارات.

وكذلك الوزارات التابعة للهيئات المستقلة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب ، بالإضافة للجهات التابعة لتلك الوزارات والهيئات ومديريات الخدمات بالمحافظات.

ويصرف يوم الثلاثاء 20 مايو رواتب العاملين بوزارات  التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء،التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي ، بالإضافة للجهات التابعة لها، وكذلك الجهات القضائية والنيابية، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويصرف الأربعاء 21 مايو رواتب العاملين بجهات " وزارات التربية والتعليم، الزراعة، الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" والجهات التابعة لها، ومديريات الخدمات بالمحافظات بما في ذلك  التربية و التعليم، الطب البيطري، الزراعة، الشباب والرياضة، وكذلك الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، إضافة لباقي الجهات الأخرى.


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