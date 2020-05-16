السعودية تشتري حصصا في "فيسبوك" و"ديزني"

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شراء

ديزني

سيتي جروب

أفادت وسائل إعلام ووكالات أنباء، بأن صندوق الاستثمار العام السعودي أقدم على شراء حصص كبيرة من أسهم شركات كبرى مثل "فيسبوك" و"ديزني".
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، استغل صندوق الاستثمار جائحة كورونا ورصد 827.8 مليون دولار لشراء شركة "بريتيش بتروليوم"، ودفع بحصة 713.7 مليون دولار في "بوينغ".
كما اشترى الصندوق بحصة 522 مليون دولار في "سيتي جروب" و"فيسبوك" و495.8 مليون دولار في "ديزني" في نهاية الربع الأول.

ونقل تقرير الوكالة الأمريكية عن محافظ الصندوق ياسر الرميان قوله إن الصندوق يستغل "أي فرصة لشراء حصص كبرى في شركات عالمية مثل شركات الطيران وشركات الطاقة والترفيه".

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أنها علمت أن بعض هذه الاستثمارات قديمة وظهرت الآن بسبب سياسة الإفصاح في السوق الأمريكية.

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