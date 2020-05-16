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حقيقة رحيل باهر المحمدى للأهلى

الرياضة

باهر المحمدى
باهر المحمدى
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محمد عبد الحارس

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الاهلى

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محمدى

 
كشف النادى الإسماعيلى، موقفه من الموافقة على رحيل باهر المحمدى كابتن الفريق، بعدما ترددت أنباء عن توقيعه للأهلى خلال الساعات الماضية.
وقال "الدراويش" عبر بيان صادر عنه  "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة.
وشدد البيان على أن تلك المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الأندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها".

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