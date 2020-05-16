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اعتزلت الفن بسبب أم كلثوم.. معلومات لا تعرفها عن "سلطانة الطرب"

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منيرة المهدية
منيرة المهدية
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علا خطاب

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ام كلثوم

سلطانة الطرب

منيرة المهدية

تحل اليوم 16 مايو ذكري ميلاد الفنانة الراحلة منيرة المهدية والملقبة بسلطانة الطرب، حيث ولدت في عام 1885 وهي أول سيدة تقف علي خشبة المسرح في مصر والوطن العربي وهي أيضا أول مطربة تسجل أسطوانات موسيقية.

واشتهترت المهدية، بجمهورها والذي كان من أبرز الساسة ورجال الفكر ومن أشهر معجبيها الرئيس التركي أتاتورك

مولودها وبداية انطلاقتها 
ولدت الفنانة في مركز ههيا التابع لمحافظة الشرقية في مصر، بدأت حياتها الفنية كمطربة تحيى الليالى والحفلات في الزقازيق، وكانت انطلاقتها الأولى فى العاصمة في عام 1905، عندما شاهدها أحد أصحاب المقاهى الصغيرة في القاهرة، أعجب بجمال صوتها، واستطاع إقناعها بالسفر إلى القاهرة.

نزهة النفوس وقوفها علي المسرح
نجحت وذاع صيتها، وافتتحت ملهى خاصًا بها، أطلقت عليه اسم "نزهة النفوس"، تحول إلى ملتقى رجال الفكر والسياسة والصحافة، بفضل ما كانت تتمتع به من شخصية قوية وقيادية، ولقبت بـ"سلطانة الطرب".

في 1915، وقفت على خشبة المسرح مع فرقة عزيز عيد، لتؤدى دور "حسن" في رواية للشيخ سلامة حجازي، فكانت أول سيدة مصرية تقف على خشبة المسرح.

شعبية واسعة في الوطن العربي
وفي عام 1919 سافرت جولة فنيّة دامت 3 سنوات، قدّمت خلالها حفلات غنائية في بلاد عديدة، لبنان والعراق وسوريا وتركيا وإيران وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب، لشعبيتها الواسعة في سوريا، قررت إحدى شركات الدُخان، أنّ تطبع صورة منيرة على باكيتات السجائر، وأطلقوا عليه "دُخان منيرة"، كما نالت إعجاب مصطفى كمال أتاتورك عندما غنت في تركيا.
في عام 1948، قررت العودة إلى المسرح بعد أن اعتزلت الحياة الفنية، ولكنها لم تلق القبول الذي كانت تنتظره.


الصراع بينها وبين أم كلثوم
وشهدت هذه الفترة، صراعا حادا بينها وبين أم كلثوم المطربة الوافدة على الساحة الفنية، لم تستطع المهدية مجاراتها، فما كان منها إلا أن اعتزلت الفن، وتفرغت لهوايتها وهي تربية الحيوانات الأليفة.
قدمت عددا كبيرا من الأغاني أشهرها: "أسمر ملك روحي"، و"يمامة حلوة"، "بعد العش يحلى الهزار والفرفشة"، كما عملت مع أشهر شعراء وملحنى جيلها، كما قامت ببطولة فيلم " الغندورة" عام 1935، وهو الفيلم الوحيد لها وكان من إخراج المخرج الإيطالي فولبى.

وفاتها
توفيت منير المهدية، في 11 مارس 1965 عن عمر يناهز الثمانين عاما، بعد حياة فنية حافلة، امتدت إلى ما يزيد على خمسين عاما

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