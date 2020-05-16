"عزموا القطر" على الفطار.. السوهاجية سحبوها من الشراقوة

16 مايو 2020 - 11:22 ص

" أنتوا اللي عزمتوا القطر".. عبارة دائما تخص أهل الشرقية دلالة على كرمهم، حيث قاموا في الزمن الجميل بإعداد فطار لركاب القطار.

لكن يبدو أن الكرم الشرقاوي بعد زمن طويل من الكرم سيتحول إلى السوهاجية.

أبناء محافظة سوهاج قدموا نموذجا فى الكرم يحتذى به، وذلك بعد أن قاموا بتوزيع تمور وعصائر فى محطة قطار.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو، تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اختار متطوعو إحدى الجمعيات الخيرية بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج، قطار الفقراء، لكى يوزعوا على ركابه عصائر وتمورا ووجبات سريعة.

واستقبل الصائمون الأمر بامتنان ودعوات بالأجر والثواب للقائمين على المبادرة الخيرية بالمحافظة.

وبحسب ما تم تداوله فقد عبّر عبدالرحيم حسين، رئيس الجمعية، عن سعادته بالإفطار ومساعدة الناس قائلا : " أبناء سوهاج أهل كرم ونخوة ومشهورين بالطيبة والجدعنة، مفيش حد فيهم بيتأخر عن مساعدة غيره، خاصة الفقير، على مدار السنة وليس فى رمضان".

وأضاف أن الجمعية، التى أنشئت منذ 6 أعوام، قامت بتوزيع أكثر من 400 وجبة إفطار يوميا فى شهر رمضان، على أسر الفقراء والأيتام والمرضى، وتقوم بتوصيلها إلى المنازل، فضلا عن رعاية وخدمة الفقراء والأيتام فى طما طوال العام.