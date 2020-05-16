  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان عبد الرازق

مفاجأة عن "ابن تيمية" : أنقذ المسيحيين واليهود من التتار

في مثل هذا اليوم.. قصة مثيرة عن هدم اللات في رمضان

بعد العزى.. قصة مثيرة عن هدم اللات في رمضان

عبدالرحمن المطيري

شاهد.. الشرطة الأمريكية تعتقل عبدالرحمن المطيري من منزله

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

بأمر من الملك سلمان.. مساعدات سعودية لـ 3 دول أفريقية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

خالد أبوبكر لرئيس الوزراء : لو عملت كدا هيبقي خطأ كبير

محمد رمضان ووالده

إعلامية كويتية تسخر من والد محمد رمضان وتصفه بلفظ مهين

ارشيفية

بشري سارة من المالية للموظفين

مساعدات

30 طن مستلزمات طبية.. هدية من الصين

الرئيس السيسي

برلماني: السيسي عطية من الله لإنقاذ البلد

فيسبوك

السعودية تشتري حصصا في "فيسبوك" و"ديزني"

"عزموا القطر" على الفطار.. السوهاجية سحبوها من الشراقوة

الصفحة الأخيرة

"عزموا القطر" على الفطار.. السوهاجية سحبوها من الشراقوة
"عزموا القطر" على الفطار.. السوهاجية سحبوها من الشراقوة
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد

عزموا القطر

السوهاجية

الشراقوة

" أنتوا اللي عزمتوا القطر".. عبارة دائما تخص أهل الشرقية دلالة على كرمهم، حيث قاموا في الزمن الجميل بإعداد فطار لركاب القطار.

لكن يبدو أن الكرم الشرقاوي بعد زمن طويل من الكرم سيتحول إلى السوهاجية.

أبناء محافظة سوهاج قدموا نموذجا فى الكرم يحتذى به، وذلك بعد أن قاموا بتوزيع تمور وعصائر فى محطة قطار.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو، تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اختار متطوعو إحدى الجمعيات الخيرية بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج، قطار الفقراء، لكى يوزعوا على ركابه عصائر وتمورا ووجبات سريعة.

واستقبل الصائمون الأمر بامتنان ودعوات بالأجر والثواب للقائمين على المبادرة الخيرية بالمحافظة.

وبحسب ما تم تداوله فقد عبّر عبدالرحيم حسين، رئيس الجمعية، عن سعادته بالإفطار ومساعدة الناس قائلا : " أبناء سوهاج أهل كرم ونخوة ومشهورين بالطيبة والجدعنة، مفيش حد فيهم بيتأخر عن مساعدة غيره، خاصة الفقير، على مدار السنة وليس فى رمضان".

وأضاف أن الجمعية، التى أنشئت منذ 6 أعوام، قامت بتوزيع أكثر من 400 وجبة إفطار يوميا فى شهر رمضان، على أسر الفقراء والأيتام والمرضى، وتقوم بتوصيلها إلى المنازل، فضلا عن رعاية وخدمة الفقراء والأيتام فى طما طوال العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تجاوزت الـ30 ألف.. قطر تسجل أعلى معدل إصابة بـ"كورونا"
» بعد "كورونا".. ملايين السلاحف تغزو الهند واختفاء المواطنين
» مفيش حاجة اسمها تنزل الشارع دون كمامة
» فايلر يرفض رحيل الشحات: لا غنى عنه
» تقرحات الفم المزعجة.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة
» الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة
» رئيس"قناة السويس" يشهد تدشين الكراكة "مميش"
» 3 اجتماعات عاجلة بـ "الكاف" لحسم مصير المسابقات
» السعودية: أجرينا نصف مليون فحص كورونا وهذا هو العلاج
» اعتزلت الفن بسبب أم كلثوم.. معلومات لا تعرفها عن "سلطانة الطرب"
» حقيقة رحيل باهر المحمدى للأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية