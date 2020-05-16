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انتحار طالبة شنقًا لمرورها بأزمة نفسية

قضايا وحوادث

جثة
جثة
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متابعات- محمد إبراهيم

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انتحار

طالبة

كفر الشيخ

انتحرت طالبة بكفر الشيخ شنقا لمرورها بأزمه نفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام.

وكان اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغ من بعض الأهالي بإحدى قر ى مركز كفرالشيخ بالعثور على جثة فتاة معلقة بسقف حجرتها.

وانتقل على الفور المقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفرالشيخ، للموقع بالقرية على رأس قوة من رجال المباحث، وكشفت التحريات أن «ش.ا» 17سنة طالبة بأحد المدارس الثانوية الفنية بالصف الأول كانت تعاني من حالة نفسية شديدة وغافلت أفراد أسرتها وأنهت حياتها انتحارا بشنق نفسها بحبل بسقف حجرة نومها، وأن والدتها فوجئت بجثتها معلقة بسقف حجرة نومها فاستغاثت بالجيران فانزلوا الجثة إلا أنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3663لسنة 2020اداري مركز شرطة كفرالشيخ.


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