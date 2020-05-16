  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان عبد الرازق

مفاجأة عن "ابن تيمية" : أنقذ المسيحيين واليهود من التتار

في مثل هذا اليوم.. قصة مثيرة عن هدم اللات في رمضان

بعد العزى.. قصة مثيرة عن هدم اللات في رمضان

عبدالرحمن المطيري

شاهد.. الشرطة الأمريكية تعتقل عبدالرحمن المطيري من منزله

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

بأمر من الملك سلمان.. مساعدات سعودية لـ 3 دول أفريقية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

خالد أبوبكر لرئيس الوزراء : لو عملت كدا هيبقي خطأ كبير

محمد رمضان ووالده

إعلامية كويتية تسخر من والد محمد رمضان وتصفه بلفظ مهين

ارشيفية

بشري سارة من المالية للموظفين

مساعدات

30 طن مستلزمات طبية.. هدية من الصين

الرئيس السيسي

برلماني: السيسي عطية من الله لإنقاذ البلد

فيسبوك

السعودية تشتري حصصا في "فيسبوك" و"ديزني"

برلماني: السيسي عطية من الله لإنقاذ البلد

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مثليات.. أول علاقة زواج رسمية بين فتاتين (صور)

#

برلماني: الرئيس السيسي أسعد 3455 أسرة بعد الإفراج عن ذويهم

#

لبنان.. تحذيرات من تجدد الصدام بين أنصار حزب الله والمحتجين

البرلمان

محمد موسي

محمد اسماعيل

السييس

الحدس اليوم

 عقب النائب محمد إسماعيل،على صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مجموعة صور عرضها عليه الإعلامي محمد موسي ببرنامج "خط أحمر "، قائلا :" الرئيس السيسي عطية من الله لنا".

وأضاف إسماعيل خلال اللقاء:  "الرئيس من عطايا الله لمصر لأنه جاء في مرحلة صعبة وجمع المصريين على قلب رجل واحد وكان دائما يتكلم عن الوحدة المصرية وطول ما المصريين متفقين نقدر على الدنيا كلها ".

وتابع : "كلام الرئيس السيسي ربنا قاله في كتابه الكريم بشأن الترابط واتفاق المصريين مع بعضهم البعض، السيسي بنى مصر مرة تانية أكثر مما فعله محمد على باشا، بالرغم أن محمد على قعد 8 سنين لحد ما بدأ التنمية لكن الرئيس السيسي من أول يوم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تجاوزت الـ30 ألف.. قطر تسجل أعلى معدل إصابة بـ"كورونا"
» بعد "كورونا".. ملايين السلاحف تغزو الهند واختفاء المواطنين
» مفيش حاجة اسمها تنزل الشارع دون كمامة
» فايلر يرفض رحيل الشحات: لا غنى عنه
» تقرحات الفم المزعجة.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة
» الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة
» رئيس"قناة السويس" يشهد تدشين الكراكة "مميش"
» 3 اجتماعات عاجلة بـ "الكاف" لحسم مصير المسابقات
» السعودية: أجرينا نصف مليون فحص كورونا وهذا هو العلاج
» اعتزلت الفن بسبب أم كلثوم.. معلومات لا تعرفها عن "سلطانة الطرب"
» حقيقة رحيل باهر المحمدى للأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية