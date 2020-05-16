» صورة نادرة لمؤسس السعودية على صهوة جواده

عبد القادر وحيد
انتشرت صورة نادرة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وهو على صهوة جواده.
وكتب حساب هاشتاق السعودية :" صورة تاريخية التقطت للملك عبدالعزيز -رحمه الله- على صهوة جواده، متى كان ذلك وأين المكان؟".
وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد تويتر، حيث علق أحد المغردين قائلا : " قريب من باب أجياد عام 1343هـ، بعد حوالي شهرين من دخول الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة".
وعلق آخر : " في مكة وحلة الملك عبدالعزيز ومصوره عند في باب اجياد عام 1924".
وعلق أيضا أحد رواد تويتر : " متى وأين.. في 1343هجري من إحدى نوافذ مبنى التكية المقابلة للحرم الشريف قريباً من باب أجياد عام 1343هجري في شوارع مكه المكرمة".
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