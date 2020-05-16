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صورة نادرة لمؤسس السعودية على صهوة جواده

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صورة نادرة لمؤسس السعودية على صهوة جواده
صورة نادرة لمؤسس السعودية على صهوة جواده
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عبد القادر وحيد

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أخبار السعودية

الملك المؤسس

صهوة جواده

باب أجياد

انتشرت صورة نادرة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وهو على صهوة جواده.

وكتب حساب هاشتاق السعودية :" صورة تاريخية التقطت للملك عبدالعزيز -رحمه الله- على صهوة جواده، متى كان ذلك وأين المكان؟".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد تويتر، حيث علق أحد المغردين قائلا : " قريب من باب أجياد عام 1343هـ، بعد حوالي شهرين من دخول الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة".

وعلق آخر : " في مكة  وحلة الملك عبدالعزيز  ومصوره عند في باب اجياد عام 1924".

وعلق أيضا أحد رواد تويتر : " متى وأين.. في   1343هجري من إحدى نوافذ مبنى التكية المقابلة للحرم الشريف قريباً من باب أجياد عام 1343هجري في شوارع مكه المكرمة".


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