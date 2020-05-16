» لأول مرة وزيرة أفريقية في حكومة إسرائيل

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متابعات- أمينة عبد العال

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إسرائيل

بنيامين نتنياهو

يهود الفلاشا

 رشح بيني جاتنتس نائب رئيس وزراء إسرائيل نائبة الكينست ،بنينا تامانو شطا" لتولي وزارة الهجرة لتصبح أول وزيرة في تاريخ إسرائيل من أصول أثيوبية.

و الوزيرة الجديدة والتي تبلغ من العمر 39 عام تنتمي لحزب أزرق أبيض بزعامة جانتس والذي سيتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن تم إجراء 3 انتخابات خلال سنة ونصف ، حسبما نشرت " الأمة ".

و"تامانو" وصلت إلي إسرائيل وهي بعمر 3 سنوات خلال عملية تهريب حوالي 7 آلاف يهودي أثيوبي من جنوب السودان 1984 وعرفت باسم "العملية موسي"، بعدما رفضت أثيوبيا سفرهم وتم تهريبهم سرا بطائرات علي دفعات إلي إسرائيل، وقد حصلت علي بكالوريوس الحقوق و ماجستير السياسات العامة من جامعة تل أبيب ، وعملت صحفية وكانت تقود عدة جهود ضد التميز والعنصرية، وأصبحت عضو بالكنيست في 2012 .

جدير بالذكر أن اليهود ذوي الأصول الأثيوبية والبالغ عددهم 140 ألف يعانون من البطالة والتهميش وعنف في تعامل الشرطة معهم وهم يعرفون بـ"يهود الفلاشا" .


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