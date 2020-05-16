» 7 مليار دولار خسائر إيران من غزو الجراد

16 مايو 2020 - 09:38 ص

أعلت مسئول بوزارة الزراعة الإيرانية أن إيران ستستخدم الجيش لمكافحة أسراب الجراد التي غزت الجنوب والتي تهدد بإتلاف محاصيل تقدر بأكثر من 7 مليار دولار.

ويعتبر غزو الجراد هذا العام هو الأسوأ منذ عدة عقود وهو ما يضع إيران في مشكلة كبيرة خاصة أنها تواجه حاليا تبعات فيروس "كورونا" إلي جانب تراجع صادرتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

و قال محمد رضا مير المسئول بوزارة الزراعة أن الجراد الصحراوي هاجم أكثر من 200 ألف هكتار من الحقول والأراضي الزراعية في 7 أقاليم من 31 إقليم في إيران، لافتا إلي أن المناطق المتضررة والتي تمتد من شرق إيران علي الحدود مع باكستان وحتى الحدود مع العراق في جنوب غرب إيران والتي قد تصل إلي مليون هكتار" 10.000 متر مربع".