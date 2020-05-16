ليست كورونا.. كارثة جديدة تجتاح دولة عربية

16 مايو 2020 - 09:14 ص

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن موجة كبيرة من " بعوضة النمر الأسيوي القاتلة قد تجتاح العديد من ولايات الجزائر خلال الأيام المقبلة، لافتة إلي أنها فعلت نظام الإنذار والمراقبة في هذه الولايات وولايات أخري من الممكن أن تجتاحها البعوضة.

وأشار صبري جرود رئيس مصلحة علم الأوبئة والوقاية بمستشفي بوحجار بولاية الطارف ، إلي أن البعوضة تنقل أمراض ليس لها علاج أو لقاح و أعراضها متشابهة،وهي حمي " الضنك و الزيكا و شيكونجونيا"، لافتا إلي أن وسائل الوقاية منها قليلة وجهاز المراقبة كفيل بأن ينبه عن الحالات المصابة مبكرا، حسبما نشرت "الشروق".

وأهم الولايات التي من المتوقع أن تتعرض لهجوم البعوض ، هي الطارف وعنابة وسكيكدة وجيجل وبومرداس و بجاية والجزائر العاصمة والبليدة وتيزي و زو و تيبازة .

جدير بالذكر أن البعوضة النمر تنتشر في النهار خاصة في الفترة بين الفجر والمغرب ، وقد أطلق عليها بعوضة النمر إشارة إلي الخطوط البيضاء والسوداء في أطرافها وهي مقارنة بالبعوض العادي صغيرة جدا وتنتشر في الفترة ما بين مايو إلي نوفمبر ، وهي من جنوب شرق المحيط الهندي وتنطلق للعالم عبر التجارة العالمية وتنتشر بطريقة فردية وتعيش في الحدائق والمياه الراكدة والعكرة وأنابيب صرف المياه.