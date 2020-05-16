نائب مدير حميات إمبابة: نواجه ضغوط نفسية لا تحتمل

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مستشفي حميات إمبابة صورة أرشيفية
مستشفي حميات إمبابة صورة أرشيفية
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المصريون ـ متابعات

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أعرب الدكتور ماهر الجارحى نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، عن  استيائه من تعامل المواطنين مع الإجراءات الاحترازية في مواجهه فيروس كورونا، موضحًا: «بعض الناس لم تنفذ أي شيء من الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورنا».
وطالب خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، بتوقيع غرامات على غير مرتدي الماسك، مضيفًا: «عدد المرضى في حميات إمبابة كثير».
وواصل قائلًا: «نواجه ضغط نفسي.. الضغط النفسي للأطباء شيء لا يحتمل والصحة تقوم بجهود غير طبيعية.. ووزيرة الصحة ستزور المستشفى غدا.. وكمية الأسرة الموجودة غير كافية.. والأماكن مزدحمة.. وحالات الدخول تفوق حالات الخروج".
وأشار إلى أن سعة المستشفى 260 سرير، مستطردًا: «مش كل واحد ييجي نعمله مسحه، لا بد أن يكون هناك علامات تدل على أن هناك التهاب في الرئتين يحق له إجراء المسحة.. لازم الكل يتعمله أشعة.. وفيروس كورونا بعد كدا هيبقى حاجة عادية في المستقبل».

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