» أحمد زاهر: جسدت أكثر شخصيات الدراما المصرية شرًا

16 مايو 2020 - 01:20 ص

أعرب النجم أحمد زاهر عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على دوره في مسلسل «البرنس» الذي يتم عرضه على قناة DMC، وقال: «تعايشت مع الدور، وتقمصت العمل بشكل كبير».



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن: «شخصيته في مسلسل البرنس أشر شخصية اتعملت في تاريخ الدراما المصرية».

