مخرج "البرنس" يكشف سر فكرته في المسلسل

16 مايو 2020 - 01:10 ص

أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسله «البرنس»، قائلًا: «لقد تأثرت من زمان بقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام، فأبى حافظ للقرآن وكان حريصًا على حفظي للقرآن، وقصة سيدنا يوسف شدتني، والسورة التي تتضمن حكايته كنت أحبها».



وأوضح «سامي» خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»،: «ربنا خلق الأنباء لنسترشد بهم، وتأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جئت بفكرة مسلسل البرنس».

