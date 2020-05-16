  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مستشفي حميات إمبابة صورة أرشيفية

نائب مدير حميات إمبابة: نواجه ضغوط نفسية لا تحتمل

محمد سامي

مخرج "البرنس" يكشف سر فكرته في المسلسل

فلوكس

تطورات مثيرة بشأن واقعة اعتداء "فلوكس" على فرد أمن

الطبيب الذي فقد بصره

أول تعليق للطبيب الذي فقد بصرة بعد قرار علاجه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: سنعود للعمل بوجود لقاح لـ كورونا أو دونه

جامعة القاهرة- أرشيفية

جامعة القاهرة تعلن عن بروتوكل علاجي متفرد لـ"كورونا"

زيدان

«محمد زيدان» يكشف سبب انفصاله عن «مي عز الدين» (فيديو)

ارشيفية

عالم بريطاني يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد تبحث عن إمام مصاب بـ"كورونا" صلى بـ20 شخصًا

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 399 إصابة و 21 حالة وفاة اليوم

قال إنه تأثر بقصة سيدنا يوسف..

مخرج "البرنس" يكشف سر فكرته في المسلسل

الصفحة الأخيرة

محمد سامي
محمد سامي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفتي الجمهورية يكشف حكم الاعتكاف في المنزل بالعشر الأواخر

#

مفتي الجمهورية يكشف أفضل الدعاء في ليلة القدر

#

محمد رمضان يقع في خطأ فادح أثناء مشهد في "البرنس"

#

"ترامب" يكشف سر إعلان إصابة مليون شخص بكورونا في أمريكا

أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسله «البرنس»، قائلًا: «لقد تأثرت من زمان بقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام، فأبى حافظ للقرآن وكان حريصًا على حفظي للقرآن، وقصة سيدنا يوسف شدتني، والسورة التي تتضمن حكايته كنت أحبها».
وأوضح «سامي» خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»،: «ربنا خلق الأنباء لنسترشد بهم، وتأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جئت بفكرة مسلسل البرنس».
وواصل: «كنت أحب أن أقرأ لعبد الوهاب مطاوع في بريد الجمعة بالأهرام ولما كبرت قرأت كل رسائله.. ولفت نظري الحكاية الحقيقية من قلب المجتمع، وفكرة البرنس جاءتني منذ 8 سنوات، وكنت أطلق عليها - واكل ناسه ولكنها لم تكن مكتملة».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أحمد زاهر: جسدت أكثر شخصيات الدراما المصرية شرًا
» كورونا.. 21 وفاة و5730 إصابة في دول الخليج
» فلوريدا.. تحطم مقاتلة "إف-22" للجيش الأمريكي
» العراق يعلن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور‎
» الجزائر.."الصحة" توصي بفرض حظر تجوال كلي في العيد
» فرنسا.. حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى هذا الرقم الصادم
» نيويورك.. تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 13 يونيو
» سناء منصور: استقالت من الإذاعة الفرنسية لهذا السبب
» عميد معهد القلب السابق يكشف أعراض الأمراض الخلقية
» "زيدان": لم أندم على زيارة علاء وجمال مبارك فى السجن
» جمال شعبان يحذر من النساء من هذا الأمر الخطير أثناء الحمل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية