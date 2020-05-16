» فلوريدا.. تحطم مقاتلة "إف-22" للجيش الأمريكي

16 مايو 2020 - 12:50 ص

تحطمت مقاتلة "إف-22" تابعة للجيش الأمريكي، الجمعة، بعد إقلاعها بفترة وجيزة، في طلعة تدريبية روتينية.



وبحسب وسائل إعلام محلية أمريكية، تحطمت الطائرة بعد إقلاعها من قاعدة "أغلين" الجوية بولاية فلوريدا.

وتحطمت الطائرة على بعد 19 كيلو متر من مكان الإقلاع، فيما أنقذ الطيار نفسه بعد استخدامه مقعد النجاة.

وفي الوقت الذي لم يتم الإعلان عن سبب سقوط الطائرة، فتح الجيش الأمريكي تحقيقا حول الحادث.