» العراق يعلن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الطيور‎

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بمحافظة نينوى شمالي البلاد.



وقال متحدث وزارة الزراعة حميد النايف، في بيان، إن "دائرة البيطرة التابعة للوزارة شخصت إصابة بمرض إنفلونزا الطيور نوع (H5N8)، في أحد حقول الدواجن البياض بمحافظة نينوى".وأضاف: "تم على الفور تنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء، بحرق ودفن الدجاج النافق، والبدء بإتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن".ولفت النايف إلى أن "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة، ولا توجد أي حقول أخرى للدواجن ضمنها".كما أكد "إتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على المرض"، مشيرا أن "المرض من الأمراض الإنتقالية الذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، ومسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".