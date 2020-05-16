» الجزائر.."الصحة" توصي بفرض حظر تجوال كلي في العيد

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كورونا.. السودان يفرض حظر تجوال ليلي

أوصت لجنة علمية بوزارة الصحة الجزائرية مكلفة بمتابعة فيروس كورونا، السلطات العليا في البلاد بفرض حظر تجوال كلي خلال عيد الفطر، لمنع الزيارات التي قد تساهم في انتشار الوباء.
جاء ذلك على لسان وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، الجمعة، في مقابلة مع موقع "صحة الجزائر" المحلي، المتخصص في الصحة والناطق بالفرنسية.
ووفق الوزير، فإن "الزيارات العائلية أيام العيد تمثل خطرا لانتشار كورونا (..) هناك دول أعلنت حجرا منزليا (حظر تجوال شامل) خلال العيد مثل السعودية".
وتابع: "نحن مسؤولون عن صحة المواطن، ونرى أن هناك خطرا، وطلبنا من الحكومة (رئاسة الوزراء) فرض حجر منزلي في العيد، لأن القرار ليس من صلاحيات وزارة الصحة".
وحتى مساء الجمعة، أحصت وزارة الصحة 6 آلاف و629 إصابة بكورونا، بينها 536 وفاة، و3 آلاف و271 حالة تعاف.
وأعلنت الحكومة قبل أيام، تمديد حظر التجوال الليلي بكافة محافظات البلاد، وتعليق كافة النشاطات حتى 29 مايو/ أيار الجاري. 

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