» فرنسا.. حصيلة وفيات كورونا ترتفع إلى هذا الرقم الصادم

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ارتفعت الجمعة، حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 27 ألفا و529، إثر تسجيل 104 وفيات جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 942 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 215 ألفا و632.
وأوضحت الوزارة، أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة تراجع إلى ألفين و203، في حين بلغ إجمالي المرضى في المستشفيات 19 ألفا و861.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 60 ألفا و448، بعد تماثل 892 شخصا للشفاء.
في السياق نفسه، أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران، بأن حكومته ستوفر دعما بقيمة 22 مليون يورو لـ 45 مشروعا تتعلق بأبحاث حول فيروس كورونا. -

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