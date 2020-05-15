تطورات مثيرة بشأن واقعة اعتداء "فلوكس" على فرد أمن

15 مايو 2020 - 11:30 م

استدعت نيابة أكتوبر الممثل أحمد فلوكس ‏لسماع أقواله في المحضر الذي حرره فرد أمن خاص بأحد الكامباوندات بمدينة الشيخزايد، والذي اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله.



بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بلاغًا ‏من أحد أفراد الأمن في كمباوند يمدينة الشيخ زيد ضد الممثل أحمد فلوكس اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله مستعينا بفيديو مصور لعملية الاعتداء، بحسب "المصري اليوم".

