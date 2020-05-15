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سناء منصور: استقالت من الإذاعة الفرنسية لهذا السبب

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المصريون ـ متابعات

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قالت الإذاعية سناء منصور أنها تقدمت باستقالتها من راديو مونت كارلو الفرنسي فور نشوب حرب أكتوبر 1973.
وأوضحت" منصور " خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "?TeN?": "إذاعة مونت كارلو العربية كانت تبث لأربعة ساعات وكان يعمل فيها أربعة أشخاص من ضمنهم أنا".
وأضافت: "كنا اثنان مصريان في الإذاعة بجانب شخصان سوري وفلسطيني؛ وفور بدء الحرب قمنا بتغيير البرامج في الإذاعة والحديث عن عبور الجيش المصري".
وتابعت: "الخارجية المصرية أرسلت خطاب شكر إلى الإذاعة فيما أرسلت إسرائيل احتجاج ومن هنا بدأ الخلاف مع رئيس الإذاعة".
وواصلت: "رئيس الإذاعة لم يكن يعلم ما فعلناه؛ وجاء إلينا ثائرا وطلب تغيير ما حدث؛ رفضت حينها وتقدمت باستقالتي".
وأكملت: "رئيس الإذاعة قبل استقالتي ولكنه تراجع بعد أن وجد الثلاثة الأخرين العاملين في الإذاعة يكتبون استقالاتهم؛ فرضخ في النهاية".

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