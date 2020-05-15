برلماني يكشف: رئيس الوزراء له رؤية لنهضة مصر

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علق النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، على بعض الصور التي تم عرضها خلال البرنامج والتي كان من خلالها صورة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأكد "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، أن "مدبولي"، يعتبر وزير إسكان قوي، كما أنه أحد أقوى الدعائم الأساسية في صناعة النهضة العقارية لمصر بشكل خاص، والنهضة المصرية بشكل عام.
وأشار عضو البرلمان، أثناء حديثه ببرنامج خط احمر مع الإعلامي محمد موسى، إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رجل له رؤية مستقبلية لمصر حتى عام 2030، مؤكدا أنه رجل يفهم جيدا هذه الرؤية، حيث أن لديه حماس غير عادي هو ومحافظيه، خاصة أنه يحاول جاهدا أن يواجه أكثر من 35 سنة ماضية، عانت فيها الدولة من الفساد والبيروقراطية، واصفه بأنه رجل مجتهد ومهذب.

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