» "زيدان": لم أندم على زيارة علاء وجمال مبارك فى السجن

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المصريون ـ متابعات

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قال لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، إن الجيل الحالي ليس أقوى من جيلنا، الحاجة الوحيدة اللي فشلنا في تحقيقها هو أننا وصولنا لكأس العالم، جيلنا أقوى بكتير، لما كنا بنلاعب أى فريق عالمي أو أفريقي".
وتابع زيدان في برنامج، شيخ الحارة مع المخرجة إيناس الدغيدى، على قناة القاهرة والناس، "مش ندمان على زيارة أبناء الرئيس حسنى مبارك في السجن، ووقفت في العزاء مع جمال وعلاء .. وعلاقتنا بدأت مع الكورة، وكانوا بيساندونا في كل المباريات، وعلاقتهم باللاعيبة قوية جدا".
وأضاف، مستوى الدوري المصري لم يرتق إلى الدوريات العالمية لأكثر من سبب، منها مستوى اللاعيبين، وأيضا اتحاد الكرة يتحمل جزء، ومع ذلك المجلس أو اللجنة المتواجدة حاليا تحاول تبذل أقصى جهدها، ولكن مشاكل إتحاد الكرة كارثة كبيرة".
وعن أفضل صانع لعب، أجاب زيدان، حازم إمام الكبير من أحسن صناع الألعاب في مصر، وكنت أتمنى أن ألعب بجوار محمود الخطيب، وحسن شحاتة.

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