فيديو يوثق لحظة امتزاج صوت الأذان مع المطر والبرق

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المطر

البرق

أخبار لايت

لابت

وثق عمرو عصام الخطيب، أحد شباب مدينة قنا، مقطع فيديو مؤثر جدًا، يرصد فيه صوت الأذان مع صوت البرق والرعد.

جاء ذلك بمدينة قنا، جنوب صعيد مصر، فجر اليوم الجمعة الموافق 15من مايو لعام 2020.

وأظهر المقطع الذي التقطه “عمرو” من أعلى سطح منزله، جمال صوت الأذان ممتزجا مع صوت البرق والرعد، خلال موجة الطقس التي تعرضت لها مدينة قنا أمس.

وتجدر الإشارة إلى أن صعيد مصر، تعرض خلال الصب اح الباكر من يوم الجمعة، إلى موجة طقس سيئة، صاحبها أمطار رعدية وبرق.

شاهد الفيديو..


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