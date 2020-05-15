هجوم على سمير صبري سبب تجاهله بائعة مناديل

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور، ظهر فيها الفنان سمير صبري، داخل سيارته.

بينما كانت سيدة كبيرة تحاول بيع المناديل له من نافذة السيارة، إلا أنه لم يتجاوب معها.

وقام عدد من مستخدمي السوشيال ميديا بشن هجوم على سمير صبري، وعلق أحدهم: «طب اشتري منها حتى كيس #مناديل، مش قادر تساعدها؟، بتودي وشك الناحيه التانيه؟، ست كبيرة واقفة أدامك، بتتذل وبتتوسل إليك، وكانت تدعيلك، ودعواتها تشفعلك #يوم_القيامة من اللي عملتو زمان في شبابك».

فيما رأى عدد آخر أن سمير صبري، لم يكن يقصد تجاهل تلك السيدة، مشيرين إلى أنه كان يأخذ الإجراءات الوقائية لعدم المخالطة لمجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".