جامعة القاهرة تعلن عن بروتوكل علاجي متفرد لـ"كورونا"

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الطيب حسين

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كشفت جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، عن إجراءات التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد التي قامت بها، مشيرة إلى أنها أجرت 8 تجارب سريرية لإيجاد العلاج.

 وذكرت أنها نشرت 18 بحثا من أصل 55 بحثا مصريّا أي بنسبة 32%، مشيرة إلى أنها بادرت بتقديم بروتوكول علاجي لتجريبه يعتمد على دواءين متوافرين بالسوق بتكلفة قليلة، ويتفرد هذا البروتوكول دوليا بالجمع بين العمل كمضاد للفيروسات وكضابط أو منظّم لجهاز المناعة، كما أنهما بلا آثار جانبيّة تذكر.

ووفقا للدكتور محمد الداروتي، أن البرتوكول يهدف لعلاج المرض عن طريق استراتيجيتين متكاملتين، الأولى لمقاومة الفيروس نفسه، حيث إن لأحد العقارين خواص مضادة للفيروسات بشكل عام، والاستراتيجية الثانية تهدف إلى ضبط تجاوب جهاز المناعة بحيث يكون ردا متوازنا إذ أن الكثير من أعراض المرض تسببها زيادة في ردة فعل الجهاز المناعي، و أن كلا العقارين المقترحين لهما تأثيرات على خلايا ومسارات المناعة بالجسم.

وأوضح التقرير أن هذا البروتوكول متفرِّد، بخلاف عدد من البروتوكولات الأخرى التي اقترحت لتكرار بعض التجارب الدولية، والتي لم تظهر حتى الآن فعاليتها بشكل واضح، بل ظهرت أعراض جانبية للكثير منها بعد شهور من الآمال الكاذبة، مشيرا إلى أنه جاري اعتماد هذا البروتوكول لتجربته جنبا إلى جنب مع البروتوكولات المتبعة حالياً، وذلك بعد أن فحصته لجنة بوزارة الصحة فحصاً دقيقاً منذ الأسبوع الأول لشهر أبريل.

وأضاف التقرير أن جامعة القاهرة بادرت أيضا بدراسات مستفيضة في مجال النمذجة الحاسوبية الكيميائية لدراسة تأثير العقاقير المختلفة على الفيروس واحتمالية أعراضها الجانبية قبل تجريبها معمليا أو المخاطرة بتجريب أية أدوية على المرضى بدون ضمان فعاليتها وأمانها.

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