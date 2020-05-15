محمد زيدان يكشف وجود علاقة بينه وبين مي عز الدين

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أحمد سالم

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مى عز الدين

محمد زيدان

كشف نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، حقيقة علاقته بالفنانة مي عز الدين.

وقال زيدان، خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،: "وقت زواجى من زوجتى الأولى، كنت على علاقة بمى عز الدين، ولكنها كانت علاقة صداقة، وبعد انفصالي، بدأت العلاقة تتطور بيننا، حتى أعلنا خطوبتنا".

وأكمل نجم المنتخب المصري:"بعد حوالى 3 أو 4 شهور، اختلفنا أنا ومي بسبب ظروف الشغل عندها، وسفري علشان لعبى مع فريقى الألمانى، ولكن لحد دلوقتى تربطنى بمي صداقة، وهى إنسانة جميلة، وكل الناس بتحبها، وأنا علاقتى بمراتى كويسة، ولكن لو مي فى ظروف صعبة مش هتخلى عنها".

ونوه زيدان إلى أنه متزوج حاليا من مصرية بعد أن انفصل عن زوجته الدنماركية.

واستطرد نجم المنتخب المصري السابق، وبوروسيا دورتموند الألماني: "عندى من زوجتى الأولى ولدين، وحاليا متجوز مصرية اسمها ميناس، ولدى منها ولد اسمه زيدان، وعايشين حياة مستقرة".


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