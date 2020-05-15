فيديو لمسنة متعافية من كورونا توجه رسالة للأطباء بالعزل

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العزل

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وجهت سيدة مسنة متعافية من فيروس كورونا المستجد، رسالة للأطقم الطبية بمستشفى العزل التي تعالجت فيها.

ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ومستشار وزيرة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، فيديو لسيدة مسنة توجه رسالة للأطباء بمستشفى العزل.

وعلق المتحدث على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: «رسالة من الحاجة أميرة محمد مرعي (60 سنة) للطاقم الطبى من داخل مستشفى العزل بعد شهر من العلاج من فيروس كورونا».

شاهد الفيديو..

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