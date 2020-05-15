فيديو: «الدغيدي» توجه سؤالاً محرجًا لـ «زيدان» عن «أبوتريكة»

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محمد زيدان
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وصف محمد زيدان، مهاجم منتخب مصر لكرة القدم سابقًا، محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق بأنه الأفضل بين لاعبي جيله الذي أحرز كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات على التوالي.

وقال زيدان ردًا على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة "القاهرة والناس":" "أبوتريكة لاعب مهم جدًا، ومن أهم اللاعبين".

وعندما قاطعته، متسائلة: "أهم منك يعني"، أجاب قائلاً: "لن أقول أنني أهم من أي حد، لكن جيلنا كان يعتمد على جميع اللاعبين والأسماء الكبيرة، ولا يعتمد على لاعب واحد".

وأضاف: "أبوتريكة كان قوة مهمة، وكان الأهم في جيلنا. أعتقد أن أهم ما يميز جيلنا اللعب الجماعي، والروح الجماعية"، معددًا أهم صفات أبوتريكة قائلاً: "لاعب هادئ جدًا، قليل الكلام جدًا، ملتزم جدًا، الناس كلها تحبه، لا يسهر". 

وحين مازحته الدغيدي: "يعني ما عندهوش حاجة كده وكده؟"، رد مبتسمًا، وقال: "إحنا برضه ما عندناش حاجة كده ولا كده"،  
وأشار إلى أن اللاعبين كانوا يجبون أبوتريكة، "كان هو اللي بيقودنا للأشياء الكويسة، كان يقودنا للصلاة".

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