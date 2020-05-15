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بيانات مسربة: الصين سجلت 640 ألف إصابة بكورونا

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كورونا الصين
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فتحي مجدي

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كشفت بيانات مسربة، أن الصين أخفت العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، إذ أنها ربما تكون قد سجلت مئات الآلاف من حالات الإصابة أكثر مما تشير إليه الأرقام الرسمية.
وأبلغت السلطات الصينية عن 82 ألفًا و933 حالة إصابة بالفيروس، لكن الكثيرين يعتقدون أن العدد الحقيقي أعلى بكثير. ودعم هذه النظرية معلومات تم تسريبها من قاعدة بيانات من جامعة صينية، تنسير إلى أنها ربما سجلت 640 ألف حالة إصابة. 

وكشفت البيانات التي أصدرتها الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، التابعة للجيش الصيني، التي تم تسريبها إلى مجلة "فورين بوليسي"، أن فيروس "كورونا" تفشى في 230 مدينة منها ووهان.

وتوضح البيانات المسربة عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء الصين، بما فيها فنادق ومستشفيات، مسجلة 640 ألف حالة إصابة خلال الفترة ما بين أوائل فبراير وحتى أواخر أبريل، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إن الصين تخفي العدد الحقيقي لمواطنيها الذين قتلوا بسبب الفيرو ، وكذلك عدد المصابين.

وزعم مسؤولون أمريكيون أن تقرير البيت الأبيض خلص إلى أن الأرقام الرسمية الصينية مزيفة.

وعندما سُئل عن حصيلة القتلى الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة، والتي تبلغ الآن أكثر من 87 ألف الآن، قال الرئيس دونالد ترامب: "هل تعتقد أنك تحصل على أرقام صادقة من بعض تلك الدول؟ هل تعتقد حقًا أن هذه الأرقام من بلد شاسع مثل الصين؟، وأن لديهم عدد معين من حالات الإصابة وعدد معين من الوفيات، هل هناك اي شخص قادر على تصديق ذلك؟".

وأضاف: "تقاريرنا جيدة حقًا ونقوم بالإبلاغ عن كل حالة وفاة... لدينا المزيد من الحالات لأننا نقوم بالمزيد من التقارير... هل يصدق أحد حقًا أرقام بعض هذه البلدان التي كنت تشاهدها وتبلغ عنها؟".

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