الموت يفجع خالد داوود

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الطيب حسين

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فجع الموت الكاتب الصحفي خالد داوود، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بوفاة شقيقته اليوم الجمعة.

ونعى أصدقاء للكاتب، وفاة شقيقته عبر "فيس بوك"، كما أعربوا عن تقديم العزاء له.

ويواجه "داوود" اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر بيانات وأخبار كاذبة.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في سبتمبر الماضي لصدور قرار من النيابة بضبطه واحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

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