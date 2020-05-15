إصابات كورونا في مصر تتخطى عتبة 11 ألفًا

سجلت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة، 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 11228 حالة من ضمنهم 2799 تم شفاؤها وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

كما سجلت الوزارة اليوم 21 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في جميع أنحاء الجمهورية، إلى 592 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

ولفت الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم.