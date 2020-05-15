كورونا.. أول دولة أوروبية تسجل صفر إصابات

أعلنت السلطات الصحية الدنماركية اليوم الجمعة عن عدم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أراضيها خلال الساعات الـ24 الماضية، لأول مرة منذ 13 مارس الماضي.

وأكد المعهد الوطني الدنماركي لمكافحة الأمراض المعدية أن عدد المصابين بكورونا في مستشفيات البلاد انخفض بـ10 حتى 137 شخصا.

وسجلت في الدنمارك حتى الآن 10989 إصابة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 537 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وفرضت السلطات الدنماركية منتصف مارس الماضي إجراءات تقييدية للحد من انتشار العدوى، بما في ذلك إغلاق المدارس وروض الأطفال.

وبعد شهر، في منتصف أبريل، أصبحت الدنمارك من أوائل دول أوروبا التي شرعت في تخفيف هذه الإجراءات.

ومن المقرر أن تسمح السلطات الدنماركية تدريجيا باستئناف عمل المقاهي والمطاعم اعتبارا من 18 مايو، ثم سيتم رفع الحظر على التجمعات التي لا يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا اعتبارا من الثامن من يونيو.



