  • الجمعة 15 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا الصين

بيانات مسربة: الصين سجلت 640 ألف إصابة بكورونا

خالد داود: هل ستغلق قطر «الجزيرة مباشر مصر»؟

الموت يفجع خالد داوود

ارشيفية

كورونا.. أول دولة أوروبية تسجل صفر إصابات

الدكتور خالد فهمي، الرئيس الأسبق لدار الكتب

د. خالد فهمي يكشف علاقة «كأن القرآن يتنزل من جديد» بثورة يناير

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 399 إصابة و 21 حالة وفاة اليوم

مصطفى خاطر

بعد أزمة الحذاء.. «مصطفى خاطر» يعتذر للشعب الكويتي (فيديو)

حاكم عربي يجمع شمل طفل بأمه

بعد أن فرقت بينهما «كورونا».. حاكم عربي يجمع شمل طفل بأمه

بيان القوات المسلحة

المتحدث العسكري يعلن تصفية 13 إرهابيًا بشمال سيناء

الازهر

الأزهر: الاحتلال الصهيوني الغاشم حتمًا إلى زوال وستبقى القدس في قلوبنا

ارشيفية

عالم أحياء يحذر من انتقال "كورونا" عبر النقود

قتل زوجته وادعى أنها دخلت المستشفى للعلاج من كورونا

آخر الأخبار

ديفيد أنتوني وزوجته
ديفيد أنتوني وزوجته
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

ارتفاع مبيعات مكملات فيتامين د بنسبة 3000 في المائة

#

معجزة.. عمرها 106 عام وتتعافى من فيروس كورونا

#

ماذا قالت سويدية متعافية من كورونا عن العلاج في مصر

#

يقتل زوجته ويطلق النار على نفسه بسبب «كورونا».. والنتائج صادمة

أوقفت الشرطة الأمريكية، رجلاً من فلوريدا بتهمة اختطاف وقتل زوجته التي انفصل عنها، مدعيًا أنها دخلت المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
ويواجه ديفيد أنتوني (43 عامًا) ، المحتجز في سجن بمقاطعة "بالم بيتش"، تهمة قتل واختطاف زوجته جريتشين أنتوني، البالغة من العمر 51 عامًا، التي لم يتم العثور على جثتها، وفقًا لمحطة (WPTV) التلفزيونية.

ويُشتبه في أن أنتوني، الذي اعتقل على بعد حوالي 1900 ميل في نيو مكسيكو في 31 مارس الماضي قتل زوجته قبل 10 أيام من القبض عليه.

وبعد أيام من ارتكابه الجريمة، تلقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص رسائل زُعم أن المجنبي عليها أرسلتها المرأة يومي 23 و 24 مارس.

وفي إحدى الرسائل المزعومة، قالت جريتشين إنها "تخضع للحجر" لمدة أسبوعين بعد إصابتها بـ "حالة حادة" من (كوفيد – 19). 

وقالت الشرطة إن الرسائل أشارت إلى أنها تم احتجازها من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعد تشخيصها في مركز جوبيتر الطبي.

وأخبر الزوج المتهم، أحد محققي شرطة "جوبيتر"، أن جريتشين كانت تعالج في المستشفى من الفيروس، لكن سجلات المستشفى لم تظهر أي إشارة إلى أنها كانت موجودة فيها.

وقالت جارة للزوجين في وقت لاحق لرجال الشرطة، إنها سمعت صوت صراخ في وقت ما يوم 21 مارس، حسبما أبلغت الشرطة. وأشارت إلى أنها تتذكر قول الضحية:" "لا، هذا مؤلم".

وقالت الشرطة إن رجال الشرطة عثروا على زجاجتين من محلول التنظيف وقطعة قماش في المطبخ، بالإضافة إلى مناشف تحتوي على "مادة حمراء" بدت وكأنها دم.

وأوضحت أن تسجيل فيديو من منزل جريتشين أنتوني يظهر أيضًا شخصًا يقول المحققون إنه زوجها المنفصل الذي يحمل "شيئًا غير معروف" في رواقه في 21 مارس. وسارت المجني عليها إلى الشرفة قبل سماع "الصراخ المكتوم". 

وأشارت الشرطة إلى أن كاميرا مراقبة أمنية في مرآب قريب أظهرت "رأسًا ملطخًا بالدم شعرها فاتح اللون" على جسم بلا حركة بينما كان ديفيد انتوني يسير في الخلفية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مستشار "بن زايد" يطالب الصين بتعويض بلاده خسائر "كورونا"
» عودة الدوري الألماني.. تعرف على موعد المباريات غدًا
» استقالة وزير الصحة البرازيلي وسط انتشار واسع لـ"كورنا"
» كهربا وصالح.. نجم الأهلي يفتح النار على لاعبي الفريق
» قتل زوجته وادعى أنها دخلت المستشفى للعلاج من كورونا
» فيديو.. أهالي ضحية كورونا يحطمون مستشفى لرفضه تسليمهم جثته
» «النقل» تدفع بـ 722 قطارًا أيام عيد الفطر
» تسجيل مئات الإصابات بـ"كورونا" في الكويت
» إصابات في حادث مروع لانقلاب سيارة بالبحيرة
» فضائح كورونا.. رجل أعمال يظهر عاريًا في اجتماع مع رئيس البرازيل
» «الصحة العالمية»: صعوبة الكلام علامة على الإصابة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:28 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية