» عودة الدوري الألماني.. تعرف على موعد المباريات غدًا

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الدورى الألمانى

فيروس كورونا

موعد المباريات

يفتح الدوري الألماني من جديد أبوابه بعد التوقف خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت عن عودة البوندسليجا يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري.

ويستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الألماني، فى لقاء قوي فى تمام الثالثة ونصف بتوقيت القاهرة والرابعة ونصف بتوقيت السعودية.

وبسبب وباء فيروس كورونا، لن يسمح للجماهير بالحضور لملعب دورتموند الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، إذ أن الشغف يكون هو المسيطر في هذا الملعب عن أي ملعب آخر في الدوري، ويجب على اللاعبين الآن إيجاد طريقة أيضًا لإيجاد الحافز بدلًا من تشجيع الجماهير.

وفاز شالكه في آخر مباراة في دورتموند 4-2 وقبل موسم استطاع الفريق أن يقلب تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وكانت آخر مباراة فاز فيها دورتموند على أرضه في 2015 عندما فاز 3-2.

جدول مباريات السبت 16 مايو في الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند - شالكه

لايبزيج - فرايبورج

هوفنهايم – هيرتا برلين

فورتونا دوسلدورف  - بادربورن

أوجسبورج - فولفسبورج

اينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ

مواعيد مباريات الأحد 17 مايو

كولن - ماينز

يونيون برلين – بايرن ميونخ

مواعيد مباريات الاثنين 18 مايو

فيردر بريمن – باير ليفركوزن

ويتصدر العملاق البا?اري ، جدول ترتيب الدوري الالمانى، بعد مرور 25 جولة برصيد 55 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق بوروسيا دورتموند، برصيد 51 نقطة.


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