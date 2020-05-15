بعد أن فرقت بينهما «كورونا».. حاكم عربي يجمع شمل طفل بأمه

15 مايو 2020 - 05:50 م

اجتمع شمل صبي يبلغ من العمر سبعة أعوام مع والدته البريطانية في دولة الإمارات، بعد أن حالت الظروف دون عودتها من المملكة المتحدة لنحو شهرين، في ظل حالة الإغلاق التي فرضتها الدولة الخليجية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





واستجاب الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة لمناشدة الصبي الذي توجه إليه برسالة يدعوه فيها إلى السماح لوالدته بالعودة إلى الإمارات من المملكة المتحدة.





وكانت جيسيكا فيتزجون تعيش في الإماترات مع زوجها ريتشارد وابنها الصغير أرشي، وسافرت إلى بريطانيا لحضور جنازة والدها في مارس، لكنها لم تتمكن من العودة بعد أن أغلقت الإمارات حدودها كرد فعل على أزمة فيروس كورونا.







وأدى هذا إلى ترك الطفل عالقًا بدون أمه لأكثر من 50 يومًا، ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى الشيخ سعود بن صقر القاسمي يوم الاثنين يطلب منه السماح لوالدته بدخول البلاد.





وكتب الطفل أرشي رسالة إلى حاكم رأس الخيمة قال فيها إنه يعاني بشدة بسبب ابتعاد والدته عنه لمدة 52 يومًا، معربًا عن رغبته الشديدة في أن يحقق له أمنيته في السماح لوالدته بالعودة.





واستجاب الشيخ سعود لطلب عودة جيسيكا بالعودة إلى البلاد وأجاب على رسالة الصبي في اليوم التالي، قائلاً: "أنا فخور جدًا بك لكونك فتى شجاع. أتمنى أن تجعلك تبتسم".





لكن سيتعين على جيسيكا البقاء 14 يومًا في الحجر الصحي. وقالت: "سأكون ممتنًا جدًا لهذه اللحظة. شكرًا جزيلاً لجميع المعنيين".



