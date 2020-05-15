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فيديو صادم.. أحمد فلوكس يعتدي بعنف على فرد أمن

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فلوكس
فلوكس
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الطيب حسين

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كشف مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء على فرد أمن بأحد "الكمبوندات" السكنية بمطقة 6 أكتوبر.

وظهر  الممثل الشهير في الفيديو، وهو يستقل سيارته، ثم نزل منها، وتحدث مع فرد الأمن، ثم اختفى لثوانى وعاد، وقبل أن يستقل سيارته للمرة الثانية، دفع فرد الأمن بشكل قوى، ثم غادر.


وقوبل الفيديو المتداول بموجة رفض شديدة، ومطالبات بالتحقيق في الواقعة المشينة.

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