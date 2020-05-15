عالم أحياء يحذر من انتقال "كورونا" عبر النقود

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نقلت قناة روسية تصريحات، أحد علماء الأحياء، بشأن انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد عبر الأوراق النقدية.

وقال يفغيني بليسوف، عالم الأحياء الدقيقة في روسيا، إن الفيروس يمكن أن يبقى على أوراق البنكنوت (الأوراق النقدية المتداولة) لمدة تصل إلى يومين، وأن ينقل عدواه من خلال لمسها.

وأوصى الاختصاصي في حديث لقناة " زفيزدا" التلفزيونية اليوم "بعدم استخدام الأوراق النقدية خلال فترة تفشي الوباء، والاستعاضة عن ذلك بالدفع أو القبض بواسطة الكارت الإلكتروني". 

وقال:"إذا كان لا بد لك من التقاط الأوراق النقدية أو عدها والتعامل بها، فلا تلمس وجهك بعد ذلك".

واختتم بليسوف حديثه بالقول: "الشيء الرئيسي ليس فقط الأوراق النقدية، على الرغم من أن هذا يعتبر أيضا عنصرا هاما لنقل الفيروس، لأنها تمر من يد إلى يد ويتم تداولها بين أشخاص مختلفين خلال الوباء قد يكون بعضهم قد التقطوا الفيروس التاجي، بل أن الشيء الأهم هو تطهير يديك بعد كل ما تلامسه، بما في ذلك النقود التي يحبها الجميع، قبل أن تلمس وجهك الذي يبتسم لمرآها".

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