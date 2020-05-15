المتحدث العسكري يعلن تصفية 13 إرهابيًا بشمال سيناء

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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، تدمير بؤرة إرهابية بإحدى المزارع في شمال سيناء.

وجاء بيان القوات المسلحلة:

استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناءاً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الآتى:

1- مقتل (7) فرد تكفيرى تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية ، بالإضافة إلى القضاء على (6) أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً

2- ضبط عربة دفع رباعى وعدد (3) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية .

3- إكتشاف وتفجير عدد (10) عبوة ناسفة .

4- ضبط وتفجير عدد (4) حزام ناسف .

5-ضبط عدد (3) بندقية آلية وبندقية قناصة و(3) مسدس 9مم و(21) خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (12) تليفون محمول أنواع وعدد (4) جهاز لاسلكى و(5) شدة ميدانية

هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

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