فضائح كورونا.. رجل أعمال يظهر عاريًا في اجتماع مع رئيس البرازيل

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ظهر رجل أعمال عاريًا خلال اجتماع مع رئيس البرازيل، جاير بولسونارو عبر الفيديو، بعد أن نسي إيقاف تشغيل الكاميرا الخاصة به.
وكان الرئيس يجري مكالمة مع باولو سكاف، رئيس اتحاد الصناعات في ولاية ساو باولو، باستخدام خدمة الفيديو، في ظل حالة الإغلاق التي تفرضها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن حدث خطأ كبير خلال اجتماع الرئيس مع أعضاء في اتحاد الصناعات التابع لولاية سان باولو، عندما انتبه إلى ظهور الرجل العاري الذي يعمل كمستشار للاتحاد. وعلق بولسونارو في إشارة إليه: هناك زميل غادر، هل هو بخير؟".

وعلق وزير الاقتصاد باولو جويديس، الذي كان يجلس بجوار بولسونارو: "هناك رجل يستحم هناك، عارٍ تمامًا. يعزل عاريًا في المنزل، رائع. كان الرجل يسخن في المحادثة، لذلك ذهب لتلقي حمام بارد".

ورد بولسونارو: "للأسف رأينا. كانت صورة مهتزة لكننا رأيناها للأسف". بينما لم يتم التعرف على الرجل الذي ظهر عاريًا في وسائل الإعلام المحلية.
وتعرض الرئيس البرازيلي للانتقادات بسبب تعامله مع جائحة كورونا، واصفًا الفيروس في البداية بأنه "فانتازيا"، قبل أن تصبح بلاده الدولة الأكثر تضررًا في أمريكا اللاتينية. 

وعارض مرارًا وتكرارًا، العزل لمنع تفشي الوباء، وخرج مؤخرًا ضد حاكم ساو باولو جواو دوريا، قائلاً إن الشركات بحاجة إلى "اللعب بقوة" مع دوريا، لأنه "رجل واحد يقرر مستقبل اقتصاد البرازيل". 

وجاء ذلك مع إعلان حاكم الولاية، إلى جانب حكام ولايات أخرى في البرازيل، إغلاقها لوقف انتشار الفيروس، ما أدى إلى إغلاق الأعمال التجارية، الأمر الذي انتقده الرئيس.

وفقًا لأحدث الأرقام من جامعة جونز هوبكنز، سجلت البرازيل 203165 حالة إصابة بفيروس كورونا، و13999 حالة وفاة.

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