فوائد لن تتخيلها لتناول " الفول" في السحور يوميا

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الفول
الفول
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متابعات- أمينة عبد العال

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الحديد

السكر

الفول

السحور

يعتبر الفول من الأطعمة الأساسية علي مائدة السحور والتي لا يخلي بيت منها في رمضان، وذلك لقدرته علي منح الإحساس بالشبع لمدة طويلة.

 وأكد خبراء التغذية أن تناول الفول يفيد الصحة ويمنع الكثير من الأمراض ، ومن أهم فوائده:

1-   يساعد علي إنقاص الوزن لطول فترة هضمه مما يقلل من الشهية.

2-   يحمي من مرض السكر .

3-   يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 22%  عند تناوله 4 مرات في الأسبوع .

4-   يمد الجسم بالحديد كل كوب منه يحتوي علي 4 مللي جرام من الحديد.

5-   يخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه علي الفيتامينات التي تنظم الأوعية الدموية   


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