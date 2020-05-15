» حقيقة تأجيل إقامة حفل جوائز الأفضل بآسيا

15 مايو 2020 - 02:52 م

نفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجود أى قرار بتأجيل حفل جوائز الأفضل في قارة آسيا عن عام 2020.

وقال "ويندسور" جون الأمين العالم للاتحاد الآسيوي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الحفل ما زال مدرجا حتى الآن على أجندة الاتحاد لعام 2020 ولم يتم تأجيله.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا، إلى أن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي، على رأس القائمة الأولية، للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020.