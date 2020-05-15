» حقيقة تأجيل إقامة حفل جوائز الأفضل بآسيا

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نفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجود أى قرار بتأجيل حفل جوائز الأفضل في قارة آسيا عن عام 2020.
وقال "ويندسور" جون الأمين العالم للاتحاد الآسيوي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إن الحفل ما زال مدرجا حتى  الآن على أجندة الاتحاد لعام 2020 ولم يتم تأجيله.
وأشارت تقارير صحفية مؤخرا، إلى أن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي، على رأس القائمة الأولية، للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020.
وقاد سالم الدوسري فريق الهلال السعودي للتويج بدوري أبطال آسيا  الموسم الماضي، على حساب أوراوا الياباني.

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