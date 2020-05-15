لأول مرة .. كواليس توقيع عبدالله السعيد للزمالك

15 مايو 2020 - 02:39 م





روى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس لحظة توقيع عبدالله السعيد لاعب الاهلى السابق للزمالك قبل انتقاله لصفوف بيراميدز، والتي أطلق عليها البعض عليها صفقة القرن.

وقال "تيجانا" خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "شعرت بتوتر عبدالله السعيد قبل توقيعه على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك".

وتابع:" تحدثت مع عبدالله السعيد على انفراد وقلت له إذا كانت لا تريد التوقيع فلا توجد أي مشكلة، سنظل نحبك ونقدرك سواء وقعت للزمالك أم لا".