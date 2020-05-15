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جالطة سراي يوقف تدريباته خوفا من كورونا

الرياضة

كورونا
كورونا
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دوري

تركي

كورونا

إيقاف


أعلن نادي جالطة سراي التركي ، إصابة أحد العاملين بالفريق بفيروس كورونا المستجد، مما أجبر النادي لإيقاف المران لمدة ستة أيام.
وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني على "تويتر" أن النتائج لكل العاملين والمدربين واللاعبين جاءت أمس الخميس.
وحتى هذا الأسبوع، أفاد ناديا بشكتاش وقاسم باشا، الناشطين في دوري الدرجة الأولى، وفريق إرضورم سوبر، الناشط في دوري الدرجة الثانية، بوجود إصابات بفيروس كورونا لديها.
وأعلنت الأندية أن رئيس بشكتاش أحمت نور تشيبي ولاعبين من قاسم باشا هم من بين المصابين بفيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الاسبوع الماضي أن الدوريات ستبدأ بداية من 12 يونيو بدون جمهور، بعد توقف لمدة قاربت على الثلاثة أشهر بسبب الوباء.

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