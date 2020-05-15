كريمة:الجيش الأبيض سيدخلون في النعيم الإلهي

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صدى البلد

أحمد كريمة

كورونا

الجيش الأبيض.

أثني الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، علي الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الأبيض "الأطباء"، في ظل المخاطر التي يواجهونها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

 وقال كريمة، في برنامج "نور النبي" على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، :"أثمن دور هذا الجيش المدني الطبي، وربنا قال عن كل فاعل خير في كل زمان ومكان في كتابه "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد".

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية، قائلا : "الجيش الأبيض يدخلون في النعيم الإلهي والتمجيد الرباني الذي وصفهم الله به".

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