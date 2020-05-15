" الثوم الأسود".. تعرف عليه وهذه فوائده

متابعات- أمينة عبد العال
يعرف الجميع الثوم الأبيض وفوائده لتقوية المناعة وقدرته علي إكساب الطعام رائحة وطعم مميز، إلا أن المطعم التايلاندي اشتهر بالثوم الأسود و نكهته المميزة.
ويتم تحضير الثوم الأسود من خلال تخمير الثوم الطازج في درجة رطوبة عالية ودرجة حرارة تصل إلي 90 درجة مئوية .
ومن أهم فوائده:
1- علاج السمنة فهو يساعد علي حرق الدهون.
2- مكافحة مرض السرطان .
3- يحمي من الأمراض الذهنية والعصبية كالزهايمر
4- يعزز الجهاز المناعي.
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