" الثوم الأسود".. تعرف عليه وهذه فوائده

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متابعات- أمينة عبد العال

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السرطان

المناعة

الثوم الاسود

الثوم الابيض

 يعرف الجميع الثوم الأبيض وفوائده لتقوية المناعة وقدرته علي إكساب الطعام رائحة وطعم مميز، إلا أن المطعم التايلاندي اشتهر بالثوم الأسود و نكهته المميزة.

ويتم تحضير الثوم الأسود من خلال تخمير الثوم الطازج في درجة رطوبة عالية ودرجة حرارة تصل إلي 90 درجة مئوية .

ومن أهم فوائده:

1-   علاج السمنة فهو يساعد علي حرق الدهون.

2-   مكافحة مرض السرطان .

3-   يحمي من الأمراض الذهنية والعصبية  كالزهايمر

4-    يعزز الجهاز المناعي.

 


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