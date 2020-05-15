» أستاذ علم فيروسات محذرا المواطنين: " كورونا مبترحمش"

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إكسترا نيوز

كورونا

احمد شاهين

شدد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات،علي ضرورة التعايش مع فيروس كورونا، والتزام المواطن بالإجراءات الوقائية ،معقبا: "الوضع ميطمنش، الفيروس لا يرحم، وقاتل، والأمر مرتبط بسلوكيات الفرد".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن العالم كله يراهن على التزام مواطنيه بالإجراءات الوقائية، مشددا على أهمية الوعي لدى المواطن بخطورة الفيروس.

وتابع : "على الرغم من أن المواطن هو الضحية ولكن سلوكياته بتقتله"، لافتا إلى أننا في المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، ولهذا وجب ارتداء الكمامة، كاشفا أن تطبيق الإجراءات الوقائية انخفض من 40 إلى 11%، وهو أمر كارثي، حيث توجه المواطنون للأسواق، ولم يلتزموا بمسافة التباعد الاجتماعي، معقبا: "الفيروس مبيرحمش، ومازال محيرا".

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