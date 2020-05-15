غرامة مالية كبيرة على صالح جمعة بالأهلى بسبب فايلر

15 مايو 2020 - 02:04 م

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة مالية كبيرة على صالح جمعة لاعب وسط الفريق.

وتأتى الغرامة بسبب نشر صالح "كوميكس" يسخر فيه من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

من جانبه كشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، حقيقة الدخول في مفاوضات مع اللاعب للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال "عبد الناصر" في تصريحات لـ "ملعب ONTIME مع شوبير": إنبي سينفذ قرار الدولة في استئناف النشاط من عدمه، ونرغب في استكمال الدوري".